المدرسة الألمانية.. هل تنقذ رينجرز؟

أعلن نادي رينجرز الاسكتلندي، اليوم (الإثنين)، تعيين مدرب شيفيلد وينزداي السابق داني رول مدرباً جديداً للفريق الأول، خلفاً لراسل مارتن الذي تمت إقالته في وقت سابق من الشهر الجاري.



وقّع المدرب الألماني البالغ من العمر 36 عاماً عقداً لمدة عامين ونصف.



ورحل رول عن شيفيلد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بالتراضي في يوليو الماضي، قبل أقل من أسبوعين من بداية الموسم، بعد أن تولى المسؤولية في أكتوبر 2023 وقاده للمركز الـ12 في الموسم الماضي.



ويشكل تدريب رينجرز أول منصب كبير للمدرب الألماني، بعد أن عمل مدرباً مساعداً في رازن بال سبورت لايبزيغ، وساوثامبتون، وبايرن ميونخ، والمنتخب الألماني.



وأُقيل مارتن من تدريب رينجرز في الخامس من أكتوبر الجاري، بعد بداية مخيبة للآمال في الموسم، إذ حقق الفريق فوزاً واحداً خلال سبع مباريات، ليبتعد عن مراكز المقدمة في الدوري.



وتعادل رينجرز 2-2 على ملعبه أمام دندي يونايتد يوم السبت، ويحتل المركز السادس في الترتيب بفارق 13 نقطة عن هارتس المتصدر.



وقال رول في بيان للنادي: «أعلم أن البداية كانت صعبة هذا الموسم، لكن لا يزال هناك الكثير للعب من أجله في أربع مسابقات»، طبقا «لرويترز».



وأضاف: «أنا وجهازي الفني سنبذل قصارى جهدنا لمكافأة المشجعين والنادي».



ويبدأ رول مشواره مع الفريق عبر المباراة المقررة أمام مضيفه إس كيه بران النرويجي في الدوري الأوروبي يوم الخميس القادم.



وخسر رينجرز أول مباراتين في البطولة الأوروبية أمام جينك وشتورم جراتس تحت قيادة مارتن.