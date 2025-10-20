وجّه قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي رسالة دعم ومواساة إلى لاعبي منتخب الأرجنتين للشباب، عقب خسارتهم لقب كأس العالم تحت 20 عاماً أمام المغرب بثنائية نظيفة الليلة الماضية.وكتب ميسي عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «ارفعوا رؤوسكم يا شباب، لقد قدمتم بطولة رائعة، ورغم أننا كنا نتمنى جميعاً رؤيتكم ترفعون الكأس، إلا أننا نعتز بالفرحة التي منحتمونا إياها والفخر بدفاعكم عن ألوان المنتخب الوطني بكل جوارحكم».وتجاهل أسطورة التانغو تهنئة المغربي على إنجازه التاريخي بحصد لقب مونديال الشباب للمرة الأولى في تاريخه.

المغرب ينهي أسطورة الأرجنتين

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أصبح المغرب أول منتخب منذ 42 عاماً يهزم التانغو في نهائي كأس العالم تحت 20 سنة، لينهي سلسلة تفوقٍ طويلة لمنتخب التانغو في المباريات النهائية، فمنذ أن تفوقت البرازيل بقيادة نجومها جورجينيو ودونغا وجيوفاني وبيبيتو على غريمتها الأرجنتين في نهائي نسخة المكسيك 1983، نجحت الأرجنتين بعدها في التغلب على كلٍّ من البرازيل وأوروغواي وغانا ونيجيريا والتشيك لتظفر باللقب في جميع النهائيات التي خاضتها قبل أن تنكسر السلسلة التاريخية على يد أشبال الأطلس.