أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم رسمياً التعاقد مع المدرب غراهام بوتر بعقد يمتد إلى نهائيات كأس العالم 2026 في حالة نجاحه في التأهل، ليحل بوتر بديلاً عن المدرب جون دال توماسون الذي فشل في تحقيق أي انتصار في اللقاءات الأربعة في تصفيات كأس العالم حاصداً نقطة واحدة فقط.وتنتظر بوتر مهمة صعبة مع منتخب السويد، إذ سيلعب أمام سويسرا وسلوفينيا في توقف نوفمبر المقبل، ولا بد من الفوز لزيادة فرصته في خوض ملحق أوروبي في شهر مارس القادم، بعد أن فقد المنتخب السويدي فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم عن المجموعة الثانية.وتحدث بوتر بعد توقيع العقد قائلاً: «أشعر بتواضع كبير إزاء هذه المهمة، ولكني أشعر أيضاً بإلهام لا يُصدق، لدى السويد لاعبون رائعون يُبدعون في أفضل دوريات العالم خلال الأسابيع الماضية، وستكون مهمتي تهيئة الظروف التي تُمكّننا كفريق من تقديم أداءٍ عالٍ لبلوغ كأس العالم الصيف المقبل».يذكر أن بوتر فشل في مهمته السابقة مدرباً لفريق استون فيلا مما أضطر معه الفريق الإنجليزي لإلغاء عقده بعد 8 أشهر فقط من توليه المنصب، بسبب سوء النتائج وتراجع الفريق للمركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتولى بوتر، البالغ من العمر 50 عاماً، تدريب استون فيلا في الموسم الماضي الذي أنهاه الفريق في المركز الـ14 في الدوري، وفي هذا الموسم خسر 4 من أصل 5 مباريات، كما ودع مسابقة كأس الرابطة من الدور الثاني بالخسارة أمام ولفرهامبتون.