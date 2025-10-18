تُوِّج فريق بيراميدز المصري بطلاً لكأس السوبر الأفريقي 2025 بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «الدفاع الجوي» بالقاهرة.

وخاض بيراميدز اللقاء بصفته بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، فيما شارك نهضة بركان باعتباره بطل الكونفدرالية.

تسديدة ماييلي تجلب لقباً تاريخياً

أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75 اللاعب فيستون ماييلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية اليمنى لحارس نهضة بركان.

وكثّف الفريق المغربي محاولاته في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل، غير أن صلابة دفاع بيراميدز حافظت على النتيجة حتى صافرة النهاية.

يورتشيتش صانع أمجاد بيراميدز

بيراميدز حديث العهد رفع عدد ألقابه إلى أربعة: (كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، كأس أفريقيا – آسيا - المحيط الهادي، السوبر الأفريقي). وجاءت جميع الألقاب تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش.