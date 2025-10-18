مدير كريمونيزي الإيطالي لـ«عكاظ»: ضم نيمار «مستحيل»

أكد المدير الرياضي لنادي كريمونيزي الإيطالي، سيموني جياكيتا، أن ناديه لا يفكر إطلاقاً في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى احتمال انضمام نيمار إلى كريمونيزي للعب إلى جانب المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي وتحت قيادة المدرب دافيدي نيكولا، إلا أن جياكيتا نفى ذلك في تصريح خاص لـ«عكاظ».

انضمام نيمار إلى كريمونيزي «مستحيل»

وعند سؤاله عن حقيقة الأنباء المتداولة، رد جياكيتا بثلاثة رموز ضاحكة، قبل أن يقول: «الأمر مستحيل بالنسبة لنا».

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن نيمار يخطط للعودة إلى أوروبا بعد انتهاء عقده مع سانتوس في ديسمبر القادم، في محاولة لتعزيز فرصه بالمشاركة مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026.

يُذكر أن نيمار انضم إلى سانتوس في يناير الماضي بعقدٍ مدته ستة أشهر، بعد فسخ عقده مع الهلال بالتراضي، قبل أن يُمدَّد عقده مع النادي البرازيلي حتى ديسمبر القادم.