استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه وجاره جيرونا 2/ 1 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.أحرز هدفي برشلونة بيدري (د:11) وأراوخو (د:90+3)، فيما جاء هدف جيرونا عن طريق أكسيل فيتسل (د:20).وشهد اللقاء بداية قوية لبرشلونة وتمكن من إحراز الهدف الأول بعد مجهود فردي لبيدري الذي راوغ مدافعَين قبل أن يسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الأرجنتيني باولو جاراسانيجا (د:11)، ولكن جيرونا استطاع العودة للقاء بعد هدف رائع من لاعبه البلجيكي أكسيل فيتسل الذي استقبل عرضية زميله أرنو مارتينيز ليلعبها فيتسل «مقصية» تسكن الشباك هدف تعادل (د:20).وكاد جيرونا يخطف التقدم في مناسبتين متتاليتين، الأولى عندما سدّد الأوكراني فلاديسلاف فانات كرة تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، قبل أن ينال كريستيان بورتو كرة بينية من منتصف الملعب وضعته على انفراد بالحارس لكن القائم أنقذ الموقف.وحاول برشلونة التقدم من جديد إلا أن تصويبة الإنجليزي ماركوس راشفورد من ركلة حرّة ارتطمت بالعارضة، ووقفت العارضة مجدداً حائلاً أمام برشلونة بعدما سدد البديل فيرمين لوبيز كرة منخفضة، كما ألغى الحكم هدفاً له عن طريق المدافع باو كوبارسي بعد احتسابه خطأ على مارك كاسادو خلال الهجمة.واستمر ضغط برشلونة حتى أثمر أخيراً عن انتزاع هدف الفوز عندما مرّر الهولندي فرانكي دي يونغ كرة عرضية متقنة تابعها أراوخو في المرمى (د:90+3)، وكان الحكم قد طرد قبلها بدقائق مدرب برشلونة فليك لاحتجاجه على عدد الدقائق المحتسبة بدلاً من الوقت الضائع لأنه اعتبرها غير كافية.