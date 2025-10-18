الاتحاد الدولي للسيارات يحذر: ارتفاع الحرارة يهدد «بطولة العالم للفورمولا 1»

حذر الاتحاد الدولي للسيارات من أن سباق جائزة أمريكا الكبرى للسيارات المقرر في أوستن يشكل خطرًا بسبب الحرارة المرتفعة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.وقال مدير سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 روي ماركيز في بيان أرسله إلى الفرق المشاركة: «إن التوقعات الرسمية تشير إلى أن مؤشر الحرارة سيزيد على 31 درجة مئوية في وقت ما خلال سباق السرعة (السبت) أو سباق الجائزة الكبرى يوم الأحد».وطُبقت هذه اللائحة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى هذا الشهر بسبب درجات الحرارة والرطوبة العالية.وفُرضت هذه اللائحة بعد أن عانى السائقون من الإرهاق الشديد في سباق جائزة قطر الكبرى لعام 2023، ما يعني أن السائقين يمكنهم إما ارتداء سترة تبريد، التي تقوم بتوزيع سائل بارد عبر الأنابيب للحفاظ على درجة حرارة الجسم، أو إضافة وزن إضافي إلى سياراتهم لتحسين التوازن.ومن المقرر أن تصبح السترات إلزامية في الظروف الحارة بدءًا من الموسم القادم، لكنها ليست شائعة على نطاق واسع، حيث يفضل بعض السائقين استخدامها.