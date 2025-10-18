حقق باريس سان جيرمان تعادلاً صعباً مع ضيفه ستراسبورغ بـ3 أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب «بارك دي برانس»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الفرنسي «ليغ 1».

افتتح برادلي باركولا التسجيل لباريس سان جيرمان بعد 6 دقائق فقط من انطلاق المباراة، لكن ستراسبورغ رد بإحراز 3 أهداف متتالية عن طريق خواكين بانيتشبيلي (هدفين) ومورييرا دييغو في الدقائق 26 و41 و49.

وفي الدقيقة 58، قلص غونزالو راموس الفارق للعملاق الباريسي من ركلة جزاء، قبل أن يُنقذ سيني مايولو أصحاب الأرض بإدراك التعادل في الدقيقة 79.



صدارة مُهددة

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي «مؤقتاً»، بفارق نقطة واحدة عن ستراسبورغ الذي تقدم إلى المركز الثاني.

وقد يفقد حامل اللقب الصدارة في حال فوز مارسيليا، صاحب المركز الثالث برصيد 15 نقطة، على لوهافر في المباراة التي ستجمعهما اليوم (السبت)، أو فوز ليون، صاحب المركز الرابع بنفس عدد نقاط مارسيليا، على نيس.