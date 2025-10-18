شهد الدوري البلجيكي حادثة غريبة ونادرة في عالم كرة القدم، وذلك في لقاء ستاندار لييج وضيفه رويال انتويرب الذي يضم في صفوفه لاعب منتخبنا الوطني مروان الصحفي، وذلك في افتتاحية لقاءات الجولة الـ11 للدوري.ورغم تقدم أصحاب الأرض بهدف جاء عن طريق رفيقي سعيد في الدقيقة الأولى، إلا أن الأمور لم تسر كما يريدها فريق ستاندار لييغ، إذ تحصل لاعبه عدنان عبيد على بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول، ومن ثم توقفت المباراة بسبب شغب الجماهير قبل أن تعود وتُستكمل.ولكن في الدقيقة 88 حدث ما لم يتوقعه أحد، إذ قذف أحد جماهير ستاندار لييغ حكم اللقاء بكأس فارغة، ليُنهي الحكم اللقاء مباشرةً، معلناً انسحاب ستاندار لييغ وفوز رويال انتويرب بنتيجة 3/0، لتتجدد آماله بالبقاء رغم أنه كان متجهاً للخسارة الخامسة.