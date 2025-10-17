أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أمس (الخميس)، خضوعه لتحقيق من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بسبب انتهاكات محتملة لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضح النادي في بيان أن «يويفا» أبلغه في 18 سبتمبر الماضي بفتح تحقيق بشأن مخالفات محتملة لقواعد الاستدامة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالفترة ما بين عامي 2022 و2025، مع توقع صدور القرار في ربيع العام القادم.

تهديد بعقوبات رياضية ومالية

وأضاف البيان أن النادي مُعرض لفرض قيود رياضية وعقوبات مالية محتملة من قبل الاتحاد القاري للعبة.

ووفقاً لقواعد اللعب المالي النظيف، يبلغ الحد الأقصى للخسائر التي يُسمح للأندية بتحمّلها 60 مليون يورو خلال فترة 3 سنوات، ويمكن أن يزيد هذا الحد بمقدار 10 ملايين يورو سنوياً، إذا استوفت الأندية 4 شروط يعتبرها «يويفا» مؤشرات على الاستقرار المالي الجيد.