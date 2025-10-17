أصدر نادي أستون فيلا الإنجليزي بياناً مفاجئاً بشأن الحضور الجماهيري لمباراته ضد مكابي تل أبيب، المقرر لها 6 نوفمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الأوروبي.وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني إنه: «أُبلغ بأنه لن يُسمح لمشجعي مكابي تل أبيب بحضور المباراة المقرر لها (الخميس) 6 نوفمبر، بناءً على تعليمات من مجموعة استشارات السلامة».وأضاف: «مجموعة استشارات السلامة (SAG) مسؤولة عن إصدار شهادات السلامة لجميع المباريات التي تقام على ملعب «فيلا بارك»، بناءً على عدد من العوامل المادية وعوامل السلامة».وتابع البيان: «بعد اجتماع بعد ظهر اليوم، أبلغت مجموعة استشارات السلامة النادي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بأنه لن يُسمح لأي مشجعي الفريق الضيف بحضور المباراة».وختم البيان: «أبلغت شرطة ويست ميدلاندز مجموعة استشارات السلامة أن لديها مخاوف تتعلق بالسلامة العامة خارج الملعب والقدرة على التعامل مع أي احتجاجات محتملة في تلك الليلة، بينما يواصل النادي حواره مع مكابي تل أبيب والسلطات المحلية طوال هذه العملية الجارية، مع وضع سلامة المشجعين الذين يحضرون المباراة وسلامة السكان المحليين في مقدمة أي قرار».