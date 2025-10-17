سعيد وأشعر بسلام في السعودية

أشاد مدافع نادي النصر الإسباني إينيغو مارتينيز بحفاوة استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، له عند انضمامه إلى «العالمي».وقال مارتينيز في حوار لإذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية: «استقبال كريستيانو لي في النصر؟ لقد فاجأني حقاً، المظاهر قد تكون خادعة أحياناً؛ كان في انتظاري في الفندق فور وصولي للانضمام إلى النصر، إنه رجل ودود للغاية، ومليء بروح التنافس، ويعيش كرة القدم بكل كيانه، فهي شغفه الحقيقي».وعن حياته في السعودية، قال المدافع الإسباني: «أنا سعيد وأشعر بسلام هنا في السعودية، لقد تأقلمت أنا وعائلتي بشكل ممتاز، في هذا السن، وبعد كل ما مررت به، قررت تجربة ثقافة جديدة، سعيد جداً بهذا القرار».وأثنى مارتينيز على لاعبي برشلونة الشباب، وبشكل خاص النجم الصاعد لامين يامال، قائلاً: «يامال كان يعتبرني بمثابة أب له، فقد صعد إلى الفريق الأول بعمر 15 عاماً فقط، ما يقدمه في هذا السن أمر مذهل، والأجمل من ذلك كله هو تركيزه، ووجود نظام دعم قوي حوله، إنه أفضل لاعب في الفريق، وآمل ألا يُدرك حجم العبء الذي يحمله، لأنه في اليوم الذي يدركه، قد يُصبح عبئاً عليه».كما أشاد بزميله السابق في قلب الدفاع باو كوبارسي قائلاً: «لم أشاهد لاعبين صغار السن يلعبون بهذا المستوى مع برشلونة».