حقق منتخب المغرب إنجازاً عربياً تاريخياً بوصوله لنهائي كأس العالم تحت 20 سنة، بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح 5/ 4 (1/ 1 الأشواط الأصلية والإضافية) في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب إلياس فيغيروا براندر في نصف نهائي المونديال المقام في تشيلي.شهد اللقاء تقدم منتخب المغرب بالنتيجة أولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه ياسر الزابيري (د:32)، وفي الشوط الثاني أدرك منتخب فرنسا التعادل عن طريق لوكاس ميشال (د:59)، وحصل لاعب فرنسا رابي نزينغولا على البطاقة الحمراء بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 116 من عمر اللقاء.وشهد اللقاء حالة نادرة إذ شارك حراس مرمى المنتخب المغربي الثلاثة، فقد بدأ اللقاء الحارس الأساسي يانيس بن شاوش الذي خرج مصاباً، وشارك بدلاً عنه إبراهيم غوميز (د:58)، ومن ثم خرج غوميز ليشارك الحارس حكيم مصباحي في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني الإضافي، وتألق في ركلات الترجيح، وصد الركلة الحاسمة من الفرنسي دجيليان نجيسان لينتصر منتخب المغرب بنتيجة 5/ 4.وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس العالم تحت 20 سنة المقامة حالياً في دولة تشيلي، وسيلاقي الفائز من مباراة الأرجنتين وكولومبيا على النهائي المنتظر، عند تمام الثانية من فجر الإثنين القادم.