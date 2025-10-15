ميسي يصنع ثنائية «تاريخية» في فوز الأرجنتين على بورتوريكو

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده لاكتساح بورتوريكو بستة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم (الأربعاء)، ضمن استعدادات «التانغو» لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل أهداف الأرجنتين كل من: أليكسيس ماك أليستر (هدفين)، لاوتارو مارتينيز (هدفين)، وغونزالو مونتييل (هدف)، بالإضافة إلى هدف عكسي أحرزه مدافع بورتوريكو، ستيفن إيشيفاريا، بالخطأ في مرماه.

«ميسي» الأكثر صناعة في تاريخ المنتخبات

وصنع ميسي هدفين في اللقاء لزميليه أليكسيس ماك أليستر ولاوتارو مارتينيز، ليصبح أكثر لاعب صناعةً للأهداف في تاريخ المنتخبات الوطنية، برصيد 60 تمريرة حاسمة، متفوقاً على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والأمريكي لاندون دونوفان، اللذين يمتلك كلٌّ منهما 58 تمريرة.

وبهذا الإنجاز، يقترب ميسي من تحقيق رقمٍ جديد، إذ يفصله ثلاث تمريرات حاسمة فقط للوصول إلى 400 تمريرة حاسمة في مسيرته الاحترافية.