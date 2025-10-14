تأهل منتخب جنوب أفريقيا لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على ضيفه رواندا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مبومبيلا ضمن لقاءات الجولة العاشرة (الأخيرة) للمجموعة الثالثة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.شهدت المجموعة الثالثة أحداثا مثيرة إذ عاد جنوب أفريقيا إلى المونديال في مشهد درامي، فقد تراجعت بنين من صدارة المجموعة إلى المركز الثالث لتفقد فرصتها في الوصول للمونديال أو حتى المنافسة على الملحق، بينما صعدت نيجيريا إلى المركز الثاني.على ملعب مبومبيلا، تفوق منتخب جنوب أفريقيا على ضيفه رواندا بثلاثة أهداف دون مقابل، أحرز أهداف جنوب أفريقيا ثالينتي مباتا (د:5)، أوسوين أبوليس (د:26)، إيفيدنيس ماكغوبا (د:72)، ليحجز المنتخب الجنوب أفريقي مقعده في نهائيات كأس العالم 2026 مستفيدا من فوز نيجيريا على بنين ليضمن تأهله المباشر إلى المونديال للمرة الأولى منذ نسخة 2010 التي استضافها على أرضه.وافتتح ثالينتي مباتا التسجيل مبكرا بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس فياكري نتواري، قبل أن يضيف أوسوين أبوليس الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من إفيدنس ماكغوبا.وفي الشوط الثاني، تبادل الثنائي الأدوار حين نفّذ أبوليس ركلة ركنية مثالية حولها ماكغوبا برأسه إلى الشباك، مؤكدا تفوق بلاده في ليلة احتفالية كبيرة بجنوب أفريقيا.وفي اللقاء الآخر، سحق منتخب نيجيريا ضيفه بنين برباعية نظيفة تألق فيها فيكتور أوسيمين بثلاثية («هاتريك» د:3، 37، 51)، فيما أحرز زميله فرانك أونيكا الهدف الرابع (د:90+1)، وانطلقت المباراة بطريقة مثيرة، حيث تقدم بنين في الصدارة قبل اللقاء، لكنهم تلقوا ضربة قوية بعد ثلاث دقائق فقط نتيجة تمريرة خاطئة في خط الوسط استغلها صامويل تشوكويزي لتمرير كرة مثالية إلى أوسيمين، الذي لم يُخطئ في تسديدها، وواصل تشوكويزي التألق وصنع الهدف الثاني قرب نهاية الشوط الأول بعرضية متقنة، حولها أوسيمين برأسه إلى الشباك، قبل أن يُكمل المهاجم المتألق ثلاثيته في الشوط الثاني بعد تحويله كرة حرة نفذها موسى سيمون برأسه ببراعة، ثم أضاف فرانك أونيكا الهدف الرابع.وبهاتين النتيجتين، يتأهل منتخب جنوب أفريقيا لنهائيات كأس العالم، فيما جاء منتخب نيجيريا ثانيا برصد 17 نقطة وينتظر بقية النتائج لتحديد تأهله من عدمه للملحق الأفريقي.