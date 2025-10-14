مخاوف بشأن مصداقية القوائم الانتخابية

في واحدة من أغرب المفاجآت، ظهرت صورة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن كشوف الناخبين في انتخابات الرئاسة الكاميرونية التي جرت الأحد الماضي.وبحسب موقع «foot-africa»، فقد ظهرت صورة محمد صلاح بالفعل على الموقع الرسمي للجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في الكاميرون، لكن الأكثر إثارة للدهشة أن اسم الناخب المسجل ليس «محمد صلاح» بل «AZERTY»، وهو اسم يتطابق مع الحروف الأولى من لوحة المفاتيح الفرنسية.وأضاف الموقع أن هذه الواقعة أثارت جدلاً وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها في الوقت ذاته أثارت مخاوف جديدة بشأن موثوقية القوائم الانتخابية في الكاميرون.تزامناً مع انتخابات الرئاسة الكاميرونية، كان محمد صلاح متواجداً برفقة منتخب مصر في استاد القاهرة الدولي للاحتفال بالتأهل إلى كأس العالم 2026.وتغلب المنتخب المصري على ضيفه غينيا بيساو بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء (الأحد) الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة (الأخيرة) من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.سجل محمد حمدي هدف اللقاء الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة العاشرة، ليؤكد تفوق «الفراعنة» رغم غياب النجم محمد صلاح، الذي حصل على راحة فنية بعد ضمان المنتخب التأهل الرسمي قبل خوض الجولة الأخيرة.وشهدت مدرجات استاد القاهرة أجواءً مميزة، حيث احتفل الجمهور المصري بالتأهل إلى المونديال قبل انطلاق المباراة وبعد صافرة النهاية.