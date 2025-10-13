تأهل منتخب الرأس الأخضر من القارة الأفريقية إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على إسواتيني بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الإثنين) في مدينة برايا ضمن لقاءات الجولة العاشرة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، ليُنهي التصفيات متصدراً المجموعة بفارق أربع نقاط عن الكاميرون التي تعادلت مع أنغولا.وشهد اللقاء بداية قوية من الرأس الأخضر وسط تحفظ دفاعي لمنتخب إسواتيني ومع بداية الشوط الثاني تمكن منتخب الأرخبيل من افتتاح مسلسل الأهداف عن طريق لاعبه دايلون ليفرامينتو بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر ركنية رفعها سيميدو (د:48)، وعزز ويلي سيميدو النتيجة سريعاً برأسية أسكنها الشباك إثر عرضية من ديني بورغيس (د:55)، قبل أن يختتم البديل ستوبيرا المهرجان بإضافة الثالث من تسديدة قوية (د:90+1)، لينتهي اللقاء بفوز الرأس الأخضر بثلاثة أهداف دون مقابل.وبذلك ينضم منتخب الرأس الأخضر للمنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 وهي؛ أمريكا، كندا، المكسيك (الدول المستضيفة)، ومن قارة أوقيانوسيا منتخب نيوزيلندا، ومن قارة آسيا 6 منتخبات إلى الآن وهي اليابان، إيران، الأردن، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، أستراليا، ومن قارة أمريكا الجنوبية 6 منتخبات وهي الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، كولومبيا، أوروغواي، باراغواي، ومن قارة أفريقيا 6 منتخبات إلى الآن وهي المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، جزر القمر.