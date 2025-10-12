اقترب المنتخب الهولندي من حجز بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه المنتخب الفنلندي بنتيجة (4-0) اليوم، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية.وسجّل أهداف المنتخب الهولندي دونيل مالن (د:8)، فيرجيل فان دايك (د:17)، ممفيس ديباي من ركلة جزاء (د:38)، كودي خاكبو (د:84).شهد اللقاء سيطرة مبكرة لمنتخب هولندا الذي كاد يفتتح التسجيل بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق اللقاء بعد تمريرة مميزة من كلويفرت ليحولها دنزل دمفريس برأسه بعيدة عن القائم الأيسر، ولم يتأخر دونيل مالن في افتتاح التسجيل بعدما تبادل الكرة على حافة منطقة الجزاء مع ديباي، ليسدد مهاجم أستون فيلا الإنجليزي بقدمه اليمنى في الزاوية اليمنى في الشباك (د:8).وتمكن القائد فان دايك من إحراز الهدف الثاني لهولندا بعد ركلة حرة من الجهة اليمنى نفذها ممفيس ديباي ليقفز لها فان دايك ويحولها برأسه للمرمى الفنلندي (د:17)، وقبل نهاية الشوط الأول تحصل منتخب هولندا على ركلة جزاء نفذها بنجاح ممفيس ديباي هدفاً ثالثاً (د:38).وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الهولندي سيطرته على اللقاء وتمكن النجم خاكبو من إحراز هدف رائع من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك هدفاً رابعاً لهولندا (د:84)، لينتهي اللقاء بفوز هولندا بأربعة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، بعد تحقيقه 5 انتصارات وتعادل واحد، فيما تلقى منتخب فنلندا الخسارة الثالثة من 7 لقاءات وتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث.