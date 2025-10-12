شغب واعتداءات جماهيرية وإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد مباراة في الدوري النيجيري

تحولت مباراة كانو بيلارز وشوتينغ ستارز ضمن الدوري النيجيري الممتاز (NPFL) إلى أحداث عنف وشغب، بعد أن سجل الفريق الزائر هدف التعادل في الدقيقة 94 من المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد) على ملعب ساني أباشا في مدينة كانو.بدأت الأزمة في الوقت بدل الضائع عندما تمكن الفريق الضيف شوتينغ ستارز من تعديل النتيجة إلى 1-1، ما أثار غضب مشجعي كانو بيلارز. عقب صافرة النهاية، اقتحم عدد من المشجعين الغاضبين أرض الملعب وهاجموا لاعبي الفريق الزائر وطاقم التحكيم، مستهدفين بشكل خاص مسجل الهدف وحارس المرمى، والحكم الذي تعرض للاعتداء وتمزقت ملابسه.وأفاد شهود عيان أن الجماهير ركزت هجماتها على اللاعبين والمسؤولين مباشرة، ما اضطُر قوات الأمن للتدخل وإطلاق الغاز المسيل للدموع لاحتواء الفوضى وإعادة السيطرة على الملعب.الحادثة أثارت قلقاً واسعاً حول مستوى الإجراءات الأمنية في الدوري النيجيري الممتاز، وتترقب الجماهير صدور بيان رسمي من رابطة الدوري الممتاز بنيجريا يوضح موقفهم من الأحداث والإجراءات الانضباطية المتخذة.