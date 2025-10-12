«فيناليسيما» بين الترجيحات والسرية.. من يستضيف القمة؟

تقترب العاصمة القطرية الدوحة من استضافة النسخة القادمة من بطولة فيناليسيما، التي ستجمع بين منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، ومنتخب الأرجنتين، بطل أمريكا الجنوبية والعالم، والموعد الأكثر ترجيحاً لإقامتها يوم السبت 28 مارس 2026.وتشير تقارير صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن المفاوضات بين الأطراف المعنية تتقدم بوتيرة متسارعة، مع ترجيح إقامة المباراة على استاد لوسيل، الذي سبق أن استضاف نهائي كأس العالم 2022، في حدث يعكس أهمية البطولة على المستوى الدولي.ويُنتظر أن تشهد المباراة مواجهة بارزة بين ليونيل ميسي ونجم المستقبل لامين يامال، في لحظة رمزية تجمع بين جيلين من أبرز نجوم كرة القدم، بعد أن ربط إعلان سابق لليونيسيف بين النجمين في مرحلة الطفولة.يُذكر أن النسخة السابقة من البطولة أقيمت بين الأرجنتين وإيطاليا على ملعب ويمبلي، حيث فازت الأرجنتين 3-0، فيما أُقيمت نسختان سابقتان في 1985 و1993، فتوّج منتخب فرنسا بلقب 1985 على حساب أوروغواي، بينما حصدت الأرجنتين لقب 1993 بعد الفوز بركلات الترجيح على الدنمارك عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.وبحسب المصادر نفسها، فإن الموعد المبدئي للمباراة سيكون خلال فترة التوقف الدولي المخصصة لمباريات الملحق المؤهل لكأس العالم، وتحديداً يوم السبت 28 مارس، بالتزامن مع مباريات الملحق الأوروبي والعابر للقارات.ورغم تداول عدة مدن محتملة لاستضافة اللقاء، من ميامي إلى الرياض، فإن التقديرات داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم تشير إلى أن الدوحة هي الخيار الأرجح، مع اعتماد استاد لوسيل ملعباً للمباراة، في تأكيد وقوع الاختيار على مدينة الدوحة.