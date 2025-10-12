بدأ نادي برشلونة الإسباني في البحث عن بديل لأحد أبرز نجومه الذي قرر النادي الاستغناء عنه بنهاية عقده الذي سينتهي في ديسمبر 2026.وبات المخضرم روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 عاماً على أعتاب باب الرحيل من الفريق الإسباني الذي انضم لصفوفه في عام 2022 بعد مواسم ناجحة مع بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، حيث حقق الثلاثية مع بايرن في عام 2020 تحت قيادة مدرب برشلونة الحالي الألماني هانزي فليك.وبدأ البولندي ليفاندوفسكي في كتابة فصوله الأخيرة مع برشلونة الذي قرر البحث عن مهاجم شاب بديلاً له، لاسيما أنه لم يشارك كثيراً مع برشلونة في هذا الموسم، إذ كان أسير دكة الاحتياط، وقاد الهجوم البرشلوني النجم فيران توريس رغم أنه ليس مهاجماً صريحاً.وأشارت صحيفة «سبورت» الكاتالونية الأحد إلى أن الكاميروني كارل إيتا إيونج، البالغ من العمر 21 عاماً، لاعب ليفانتي، يعد بديلاً محتملاً لليفاندوفسكي في الموسم القادم.