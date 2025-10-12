تأهل منتخبا الأرجنتين وكولومبيا إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للشباب لأقل من 20 سنة المقامة حالياً في تشيلي، عقب فوز الأول على نظيره المكسيكي بنتيجة (2-0)، والثاني على نظيره الإسباني (3-2)، ليضرب المنتخبان موعداً يوم الأربعاء القادم بالملعب الوطني خوليو مارتينيز برادانوس بسانتياغو. أنهى المنتخب الكولومبي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله المهاجم نيسير فياريال في الدقيقة (38)، وفي الشوط الثاني سجل ريان بلعيد في الدقيقة (57) الهدف الأول للمنتخب الإسباني، فيما سجل يان فيرجيلي هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة (60).وسجل فياريال هدف التعادل لصالح كولومبيا في الدقيقة (65)، قبل أن يقلب الطاولة على المنتخب الإسباني بتوقيعه هدف الانتصار في الدقيقة (89).