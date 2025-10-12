أعرب الروماني كوزمين أولاريو عن فخره بالروح القتالية التي أظهرها لاعبو منتخب الإمارات، والتي ساهمت في الفوز على عُمان 2/ 1 ضمن المجموعة الأولى من ملحق التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.وقال كوزمين أولاريو، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اللقاء ونشره الاتحاد الآسيوي في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية: كانت المباراة صعبة جداً، وأهنئ اللاعبين على إصرارهم وعزيمتهم في تحقيق الفوز، وهو انتصار مستحق وعادل وضعنا في صدارة المجموعة.وبات منتخب الإمارات يحتاج فقط إلى تجنّب الخسارة أمام قطر يوم الثلاثاء من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية في العام المقبل، كما أشكر جماهيرنا على دعمهم الكبير طوال المباراة.وقد قام أولاريو بالدفع بكلٍّ من كايو كانيدو ويحيى نادر وحارب عبدالله لتعزيز القوة الهجومية للفريق خلال الشوط الثاني، إذ قال: اضطررت إلى إجراء تغيير فني شامل في بداية الشوط الثاني لتبديل عقلية اللاعبين وتحقيق الفوز، لقد لعبنا شوطين بشخصيتين مختلفتين، لكننا قمنا بكل ما يلزم للفوز بالمباراة. والآن أمامنا المواجهة الحاسمة ضد قطر.وفي المقابل، فإن آمال منتخب عُمان في التأهل إلى النهائيات العالمية للمرة الأولى باتت مرتبطة بنتيجة مواجهة قطر والإمارات، إذ يتأهل صاحب المركز الثاني في المجموعة إلى مباراة فاصلة أمام وصيف المجموعة الثانية، على أن يحصل الفائز منها على فرصة أخيرة عبر الملحق العالمي.وقال مدرب عُمان كارلوس كيروش بعد المباراة: صنع لاعبونا العديد من الفرص لكنهم لم يتمكنوا من استثمارها، ومع ذلك فإنهم استحقوا نتيجة أفضل، وفرصنا في التأهل ما زالت قائمة، ويجب أن يفتخر جمهورنا بالمجهود الكبير والروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبون رغم كل التحديات.