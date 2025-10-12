اعترف الظهير الأيمن لفريق بيرنلي كايل ووكر بأن قراره بالرحيل عن مانشستر سيتي في يناير الماضي، والانضمام إلى إيه سي ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، كان قراراً أنانياً من وجهة نظره، رغم أنه لا يشعر بالندم عليه.

وقال ووكر في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «هل كان ينبغي عليّ الرحيل والانضمام إلى ميلان؟ كنت قائد الفريق، وأول من يقف في الصف عندما لا تسير الأمور على ما يرام، في ذلك الوقت من الموسم، هل كان من الصواب الرحيل؟ بالنظر إلى الأمر الآن، ربما لا».

وأضاف: «كان من المفترض أن أظل بجانب زملائي، أصدقائي، ومن أعتبرهم عائلتي، لكن، ولأول مرة في مسيرتي، ربما كنت أنانياً، فكرت في نفسي فقط، وأردت أن أشارك وألعب كرة القدم بانتظام».

مقاعد البدلاء دفعتني للرحيل

وأوضح: «لا أرى أن ذلك سبب سيئ للمغادرة، لكنني لم أكن سعيداً بالجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة فقط عندما يُطلب مني. شعرت أنني ما زلت قادراً على اللعب على مستوى عالٍ، وعندما جاءني عرض من نادٍ بحجم ميلان، لم أعتقد أن بإمكاني رفضه».

وختم: «عندما عدتُ في الصيف، كان لديّ وقتٌ للتفكير في الأمر، لكنني لا أندم عليه، فقد كنتُ أرغب دائماً في اللعب في الخارج وخوض هذه التجربة، أنا سعيدٌ لأنني قضيتُ الأشهر الستة، لكن ربما كان بإمكاني تقديم أداءٍ أفضل».