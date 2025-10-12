فجر منتخب كولومبيا مفاجأة من العيار الثقيل في كأس العالم تحت 20 سنة المقامة حالياً في تشيلي، بعد فوزه على منتخب إسبانيا بنتيجة 3/ 2، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد تالكا ضمن لقاءات دور الثمانية للمونديال، ليتأهل منتخب كولومبيا لدور نصف النهائي فيما غادر منتخب إسبانيا منافسات البطولة.أحرز أهداف منتخب كولومبيا مهاجمه نيصر فياريال («هاتريك» د:38، 64، 89)، فيما أحرز هدفَي إسبانيا يان فيرجيلي (د:56) وريان بلعيد (د:59).شهد اللقاء شوطاً أول متكافئاً ونجح منتخب كولومبيا في التقدم عبر فياريال الذي أنهى هجمة منظمة قادها أوسكار بيريا وجوردان باريرا (د:38)، لكن المنتخب الإسباني عاد بقوة في الشوط الثاني، فسجل يان فيرجيلي هدف التعادل من عرضية متقنة لخيسوس فورتيا (د:56)، قبل أن يضيف ريان بلعيد الهدف الثاني بتسديدة صاروخية (د:59).ردّ كولومبيا جاء سريعاً، حين أحرز فياريال هدف التعادل بعد تمريرة ساحرة من جون رينتيريا ليحرز الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه (د:64)، ليُشعل اللقاء في دقائقه الأخيرة، واستمر التنافس حتى الدقيقة 89، عندما استغل فياريال خطأً دفاعياً إسبانياً، لينفرد بالحارس ويُسكن الكرة الشباك، موقعاً على هدفه الثالث «هاتريك» وهدف التأهل التاريخي لبلاده.وبهذه النتيجة يتأهل منتخب كولومبيا لنصف نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه، فيما غادر منتخب إسبانيا البطولة في مفاجأة جديدة يشهدها المونديال.