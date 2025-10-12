حقق مهاجم مانشستر سيتي النجم النرويجي إيرلينغ هالاند رقماً قياسياً جديداً بعدما سجل ثلاثية (هاتريك)، في فوز منتخب بلاده على إسرائيل بخماسية نظيفة، أمس (السبت)، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ورغم إضاعته ركلة جزاء في وقت مبكر من اللقاء (نفذها مرتين)، نجح هالاند في تعويض ذلك بتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 27 و63 و72، مؤكداً تفوقه الكبير في قيادة الهجوم النرويجي.

هالاند يتفوق على عظماء كرة القدم

وبحسب إحصائيات شبكة «أوبتا»، أصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 50 هدفاً بقميص منتخب بلاده، إذ احتاج إلى 46 مباراة فقط لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وجاء بعده المهاجم الإنجليزي هاري كين في المركز الثاني (71 مباراة)، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا (74 مباراة)، يليه الفرنسي كيليان مبابي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (لكل منهما 90 مباراة)، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي (107 مباريات)، وأخيراً البرتغالي كريستيانو رونالدو (114 مباراة).