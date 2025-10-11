اقترب منتخب النرويج من التأهل التاريخي الرابع لكأس العالم بعد فوزه القوي على إسرائيل بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب وليفال ستاديوم ضمن لقاءات الجولة السادسة للمجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.أحرز أهداف النرويج ايرلينغ هالاند («هاتريك» 27د:، 63، 72) وعنان خلايلي (هدف عكسي د:18) وعيدان نحمياس (هدف عكسي د:28).وعزز منتخب النرويج صدارته للمجموعة السادسة بفوزه الساحق، وبدأت المباراة بداية دراماتيكية عندما تصدى دانييل بيريتز لركلة جزاء من إيرلينغ هالاند، وكرر الأمر نفسه عندما أمر الحكم بإعادة تسديد الركلة، ومع ذلك، اهتزت شباك إسرائيل بهدف عكسي من عنان خلايلي (د:18)، وضاعف هالاند النتيجة في الدقيقة 27، قبل أن يأتي هدف عكسي آخر من عيدان نحمياس، وفي الشوط الثاني أضاف هالاند الهدف الرابع بضربة رأسية (د:63)، ومن ثم اختتم مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف الشخصي الثالث له والخامس لمنتخب بلاده (د:72)، وبإحرازه «الهاتريك» أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سادس لاعب في التاريخ يصل إلى 50 هدفاً في أقل من 50 مباراة دولية، كما تقدم بمنتخب المدرب ستالي سولباكين بفارق تسع نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثاني، الذي لديه مباراتان مؤجلتان في المجموعة التاسعة.الجدير بالذكر أن نظام التأهل في قارة أوروبا في الدور الأول يتكون من 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة فرق، ويتأهل متصدرو المجموعات إلى كأس العالم. بعد ذلك، سيتم حسم المقاعد الأربعة المتبقية للقارة في التصفيات الأوروبية التي تضم 16 فريقاً، وتتألف من الفرق الـ12 التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، إضافة إلى أفضل أربعة فرق متصدرة في دوري الأمم الأوروبية.