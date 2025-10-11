‏«FIFA» يدرس منع إقامة المباريات المحلية خارج الحدود

يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم على مراجعة لوائحه الخاصة بالمباريات المحلية التي تُقام في دول أجنبية، في خطوة تهدف إلى حظر هذا النوع من اللقاءات بعد أن أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية الأوروبية.وبحسب صحيفة The Guardian، يسعى الفيفا للحصول على استشارات قانونية لتحديث أنظمته للمرة الأولى منذ عام 2014، مع نية إصدار لوائح جديدة مطلع عام 2026.وتأتي هذه الخطوة بعد التوترات التي صاحبت موافقة اليويفا «المترددة» على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي خلال كانون الأول المقبل، ومباراة ميلان وكومو في بيرث الأسترالية في شباط، إذ أرجعت اليويفا القرار إلى قصور اللوائح الحالية لفيفا في التعامل مع هذه الظاهرة الحديثة، مؤكدة أن اللوائح الحالية التي أُقرت عام 2014 لا تمنع إقامة هذه المباريات صراحة، إذ تُصنّفها مواجهات «دولية» يمكن تنظيمها بشرط موافقة اتحادات الأندية المعنية، واتحاد البلد المستضيف، والاتحاد القاري لكل طرف.ورغم أن الليغا الإيطالية والإسبانية حصلتا على موافقات من اتحاداتها المحلية ومن اليويفا، فإن المخاوف تتزايد في الولايات المتحدة، إذ تخشى رابطة الدوري الأمريكي (MLS) من التأثير التجاري السلبي لإقامة مباريات أوروبية أو مكسيكية على أرضها، مما يعزز توجه فيفا نحو وضع حدٍّ نهائي لهذه الظاهرة.