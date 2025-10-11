تتواصل لقاءات الإثارة والندية في كأس العالم تحت 20 سنة، إذ يلتقي منتخب إسبانيا نظيره الكولومبي في أولى لقاءات دور ربع النهائي، وذلك عند تمام الساعة 11:00 من ليل اليوم السبت على ملعب تالكا بتشيلي.يدخل منتخب إسبانيا هذا اللقاء بعد مشوار حافل بدأ في دور المجموعات، إذ احتل ثالث المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة وأحرز هجومه 3 واستقبلت شباكه 4 أهداف، وتأهل ضمن أفضل ثوالث، وفي دور الـ16 تمكن من التفوق على منتخب أوكرانيا بهدف دون مقابل ليصل لهذا الدور طامحاً في إكمال مسيرته لنصف النهائي.فيما يدخل منتخب كولومبيا هذا اللقاء بعد أن حقق نتائج مميزة إذ تصدر المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط حصدها من فوز وتعادلين وأحرز هجومه هدفين واستقبلت شباكه هدفاً وحيداً وفي دور الـ 16 استطاع المنتخب الكولومبي التفوق على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى للفوز في لقاء الليلة ومواصلة مشواره نحو نصف نهائي المونديال.يذكر إن الفائز منهما سيلاقي في نصف النهائي الفائز من القمة المنتظرة التي تجمع الأرجنتين ومنتخب المكسيك، التي ستقام فجر غدٍ الأحد.