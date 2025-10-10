أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، فوز النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن شهر سبتمبر الماضي.

وحصد هالاند الجائزة بعدما سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 3 مباريات فقط، خلال شهر سبتمبر.

وقال هالاند لموقع ناديه عقب فوزه بالجائزة للمرة الرابعة في مسيرته: «كان سبتمبر شهراً مهماً لنا كفريق، قدمنا ​​أداءً رائعاً، وحافظنا على سجلنا خالياً من الهزائم، وحققنا انتصارات مهمة لجماهيرنا، أنا سعيد لأنني استطعت مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف».





غلاسنر أفضل مدرب

كما حصد النمساوي أوليفر غلاسنر جائزة أفضل مدرب، بعدما قاد كريستال بالاس طوال الشهر دون هزيمة، حيث مدد فريقه سلسلة مبارياته بلا خسارة إلى 19 مباراة في جميع المسابقات.

وأصبح غلاسنر ثاني نمساوي يفوز بالجائزة، بعد رالف هاسينهوتل، الذي نال فاز بها في يوليو 2020 مع ساوثهامبتون.

كما أصبح المدرب البالغ من العمر 51 عاماً، أول مدير فني لكريستال بالاس يفوز بالجائزة منذ أن فعلها توني بوليس في أبريل 2014.





زوبيمندي يحصد جائزة أفضل هدف

أما جائزة هدف الشهر في البريميرليغ، فذهبت إلى لاعب وسط آرسنال مارتن زوبيمندي، حيث تٌوج بها عن هدفه الصاورخي في مرمى نوتنغهام فورست.

وفاز 3 لاعبين من أرسنال بالجائزة منذ تقديمها في موسم 2016-2017، فيما أصبح زوبيمندي خامس لاعب إسباني يفوز بالجائزة.