واصل ممثل العرب منتخب المغرب تألقه في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً بتأهله لدور الثمانية بعدما تغلب على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب آل تينينتي بمدينة رانكاغوا، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.أحرز هدفا المغرب كل من: شين مين ها (هدف عكسي د: 8)، ياسر الزابيري (د: 58)، فيما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد عن طريق كيم تاي وون من ركلة جزاء (د: 90+6).بدأت المباراة بإثارة مبكرة حين كادت كوريا الجنوبية أن تفتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط، لكن المدافع إسماعيل باعوف أنقذ الكرة من على خط المرمى بعد تسديدة قوية من كيم تاي وون.وردّ «أشبال الأطلس» بسرعة، إذ نجحوا في استثمار الاندفاع الكوري، عندما حوّل اللاعب شين مين ها بالخطأ كرة مقصية من ياسر الزابيري إلى داخل شباكه، ليمنح التقدم للمغرب في الدقيقة الثامنة.وفي الشوط الثاني، عزز المغرب تفوقه بهدف ثانٍ جميل جاء برأسية ياسر الزابيري بعد عرضية دقيقة من الجهة اليمنى أرسلها المتألق عثمان معما في الدقيقة 58، ليضاعف من معاناة المنتخب الكوري.وفي اللحظات الأخيرة، قلّص كيم تاي وون الفارق من ركلة جزاء (90+6)، لكن الوقت لم يسعف كوريا للعودة، لتنتهي المواجهة بفوز المغرب بنتيجة 2-1.وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب المغربي مسيرته المميزة في البطولة، ويضرب موعدا مع المنتخب الأمريكي في قمة واعدة يوم الأحد القادم في رانكاغوا.