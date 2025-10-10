حجز منتخب أمريكا بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً عقب فوزه المستحق على نظيره الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب إل تينينتي بدولة تشيلي ضمن لقاءات دور الـ16 للمونديال.وتألق القائد بنجامين كريماتشي بتسجيله هدفين (15 و90+3)، فيما أحرز نيكو تساكيريس الهدف الثالث (79)، ليقودا فريقهما إلى الدور القادم للمرة الخامسة على التوالي في تاريخ مشاركات المنتخب الأمريكي بالبطولة.ورغم البداية القوية لإيطاليا، التي كادت أن تتقدم مبكرا عندما اصطدمت تسديدة ماتيا موسكوني بالقائم في الدقيقة الثامنة، فإن السيطرة تحولت سريعا لصالح المنتخب الأمريكي الذي افتتح التسجيل عبر كريماتشي بعد متابعة ناجحة لركنية نفذها تساكيريس.وفي الشوط الثاني، واصل الأمريكيون ضغطهم، وتمكن تساكيريس من مضاعفة النتيجة من ركلة حرة رائعة سكنت شباك الحارس ياكوبو سيغيتي، قبل أن يختتم كريماتشي العرض الأمريكي بهدف ثالث جميل من انفراد أنهاه بتسديدة ساقطة فوق الحارس الإيطالي.وبهذا الفوز، واصل كريماتشي تألقه اللافت في البطولة بعدما رفع رصيده إلى خمسة أهداف، ليتصدر قائمة الهدافين.وسيخوض منتخب أمريكا لقاء دور ربع النهائي أمام منتخب المغرب يوم الأحد القادم على ملعب إل تينينتي.