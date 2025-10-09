بطموحات كبيرة تحمل معها آمال العرب في كأس العالم تحت 20 سنة، يخوض منتخب المغرب لقاء مهما أمام منتخب كوريا الجنوبية عند تمام الساعة الثانية من فجر غد (الجمعة)، على ملعب إل تينينتي في تشيلي، وذلك في ختام لقاءات دور ثمن النهائي للمسابقة.يدخل منتخب المغرب هذا اللقاء بعد أن قدّم مستوى مميزا في دور المجموعات، إذ تخطّى العملاقين إسبانيا والبرازيل ليحصد 6 نقاط ويحجز مكانه في الدور الثاني بسرعة قياسية، ورغم خسارته في الجولة الأخيرة أمام المكسيك إلا أنه تأهل متصدراً للمجموعة الثالثة، ويسعى لمواصلة تألقه بالوصول لربع نهائي المسابقة.أما منتخب كوريا الجنوبية فقد بدأ البطولة بخسارة أمام أوكرانيا، قبل أن يتعافى بتعادل مع باراغواي وفوز على بنما، واحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية ليتأهل من ضمن أفضل ثالث، ويطمح للفوز والتأهل للدور التالي.ويبرز في المنتخب المغربي نجمه جسيم ياسين الذي شارك في جمع أهداف المغرب الأربعة وأحرز هدفاً أمام منتخب إسبانيا، فيما يبرز في المنتخب الكوري الجنوبي مدافعه العملاق شين مينها الذي أحرز الهدف الثاني أمام بنما ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعدما أودع الكرة برأسه في الشباك، ليواصل أداءه الدفاعي القوي في البطولة.يذكر أن جميع المنتخبات الآسيوية والأفريقية قد غادرت منافسات البطولة بعد خسارة الثلاثي نيجيريا وجنوب أفريقيا واليابان في هذا الدور. والفائز من لقاء المغرب وكوريا الجنوبية سيحمل لواء قارته في معترك دور الثمانية للمونديال.