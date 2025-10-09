اندلع حريق، صباح اليوم (الخميس)، في منزل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الواقع في حي لا موراليخا السكني بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، نشب الحريق نتيجة عطل كهربائي في الساونا الواقعة في الطابق السفلي من المنزل، مما أدى إلى تصاعد الدخان وانتشاره عبر منافذ التهوية ليملأ طابقين كاملين، متسبباً بأضرار كبيرة.

وأضافت أنه تم إرسال وحدتين من فرقة إطفاء مدريد إلى موقع الحادثة، إذ تعاونت الفرق فور وصولها مع الشرطة المحلية، التي كانت قد بدأت عملية الإخماد الأولي باستخدام طفايات الحريق، وقد ساهمت سرعة التدخل والتنسيق بين الجهات المختصة في السيطرة على الحريق وتهوية المناطق المتضررة من المنزل بشكل سريع.

أين كان فينيسيوس وقت الحريق؟

وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس لم يكن موجوداً في المنزل لحظة وقوع الحريق، إذ يوجد حالياً مع المنتخب البرازيلي ضمن الاستعدادات لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان، المقررتين يومي 10 و14 أكتوبر الجاري.

ورغم سرعة انتشار الحريق واتساع رقعة الدخان، لم تُسجل أي إصابات، بحسب التقرير.