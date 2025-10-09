في واحدة من أقوى مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم تحت 20 سنة يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنظيره المنتخب الإيطالي الساعة 10:30 من ليل اليوم (الخميس) على ملعب إل تينينتي بدولة تشيلي.يدخل منتخب أمريكا هذا اللقاء بعد أن تصدر منتخبات المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على كاليدونيا الجديدة وفرنسا، فيما خسر من جنوب أفريقيا، وأحرز هجومه 13 هدفاً كأقوى خط هجوم في المونديال، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ويطمح لتحقيق فوزه الثاني على منتخب أوروبي والتأهل لدور ربع النهائي.ويدخل منتخب إيطاليا هذا اللقاء بعد أن تأهل بصعوبة لهذا الدور، إذ جمع 4 نقاط، وأحرز هجومه 3 أهداف، واستقبلت شباكه مثلها، وحقق فوزاً وحيداً على أستراليا بهدف دون مقابل، وتعادل مع كوبا بهدفين لكل منهما، وخسر من الأرجنتين بهدف دون مقابل، ويطمح في لقاء الليلة للظهور بالمستوى الحقيقي للمنتخب الإيطالي والعبور لربع النهائي.وسبق أن التقى المنتخبان مرة واحدة فقط في تاريخ البطولة، حين تفوّق «الأتزوري» بقيادة غراتسيانو بيليه على المنتخب الأمريكي في نسخة هولندا 2005 ضمن الدور ذاته. وبعد مرور عشرين عامًا على تلك المواجهة، يتجدد اللقاء في معركة واعدة. وسجل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 13 هدفًا في دور المجموعات، بينما لم تتلقّ شباك إيطاليا سوى هدف واحد.ويبرز في المنتخب الأمريكي قائده بنيامين كريماشي الذي قدم في دور المجموعات أداء مميزاً، وسجل ثلاثية، وقدم تمريرتين حاسمتين من مركز الوسط أمام كاليدونيا الجديدة، وساهم في الفوز على فرنسا، فيما يبرز في المنتخب الإيطالي ظهيره الأيسر كريستيان كاما الذي كان أحد أبرز أسلحة إيطاليا الهجومية خلال دور المجموعات، إذ شق دفاع أستراليا ليحصل على ركلة جزاء في مباراة نال فيها جائزة أفضل لاعب، قبل أن يصنع هدف التعادل أمام كوبا.