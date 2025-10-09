انتزع منتخبا فرنسا والنرويج فوزًا صعبًا على اليابان وباراغواي بهدف دون رد في مباراتين امتدتا إلى الأشواط الإضافية وذلك ضمن لقاءات دور ربع نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً والمقامة حالياً في تشيلي، وبذلك يتأهل فرنسا والنرويج لدور الثمانية، فيما غادرت اليابان وباراغواي منافسات البطولة.على ملعب تالكا، حقق منتخب النرويج فوزًا مثيرًا على باراغواي بهدف دون رد بعد مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي، ليحجز مقعده في ربع النهائي، في أول ظهور له بالدور الإقصائي في تاريخ البطولة.أهدر منتخب باراغواي فرصة ثمينة للتقدم مبكرًا بعد أن تصدى الحارس إينار فوسكانغر لركلة جزاء نفذها تياغو كاباييرو، وواصل فوسكانغر تألقه طوال اللقاء، إذ أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة أبرزها تسديدة لوكاس غينازو في الدقائق الأخيرة.وفي الدقيقة 116، خطف نيكلاس فوغليستاد هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من جوليان لاغريد، الذي راوغ مدافعين اثنين قبل أن يهيئ الكرة لزميله ليسكنها الشباك بهدوء، مانحًا النرويج تأهلًا تاريخيًا إلى ربع النهائي والذي سيخوضه لأول مرة في تاريخه.فيما انتزعت فرنسا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بعد فوزها الدراماتيكي على اليابان بهدف دون رد، جاء من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي في اللقاء الذي جمعهما بمدينة سانتياغو.وبعد أن أنهت اليابان مرحلة المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية، فرضت سيطرتها على مجريات المباراة، وسنحت لها عددًا كبيرًا من الفرص الخطيرة، لكنها اصطدمت بتألق الحارس الفرنسي ليساندرو أولميتا، وبالقائم والعارضة، إلى جانب غياب اللمسة الأخيرة.وفي اللحظات الأخيرة، تدخل حكم الفيديو المساعد ليحتسب ركلة جزاء لصالح فرنسا، مما دفع المنتخب الياباني لإشراك الحارس روي أراكي خصيصًا للتصدي للتسديدة.غير أن لوكاس ميشال نجح في تسجيل الهدف الحاسم، مانحًا منتخب «الديوك» تأهلًا صعبًا ومثيرًا إلى ربع النهائي، حيث سيواجه النرويج في فالبارايسو.وبهذه النتيجتين، سيواجه المنتخب النرويجي نظيره الفرنسي في مدينة فالبارايسو ضمن ربع نهائي البطولة.