تُوفي مدرب النصر السابق الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو عن عمر يناهز 69 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان. وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد تدهورت الحالة الصحية للمدرب المُخضرم، الشهر الماضي، ليترك رحيله فراغاً كبيراً في كرة القدم.

واكتشف روسو إصابته بسرطان البروستاتا عام 2017، ومنذ ذلك الحين خضع لعلاجات وعمليات جراحية متعددة، وتعرض لانتكاسة.

ورغم تدهور حالته الصحية، استمر في التدريب مع أندية مختلفة، منها ميلوناريوس، وروزاريو سنترال، وفي 2025، عاد روسو إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني - الذي حقق معه كوبا ليبرتادوريس عام 2007 - لفترة ثالثة، بتكليف من رئيس النادي خوان رومان ريكيلمي، ورغم تدهور صحته في الأسابيع الأخيرة، إلا أن تأثيره على الفريق ظل قائماً وحلّ محله مؤقتاً كلاوديو أوبيدا.

وطوال مسيرته المهنية، درب ميغيل أنخيل روسو أكثر من 1000 مباراة، ودرب النصر لفترة قصيرة موسم 2020-2021، وقاده في 20 لقاء، حقق 15 انتصاراً وتعادل في مباراتين وتلقى 3 هزائم.