تتواصل لقاءات الإثارة والندية لدور الـ16 لكأس العالم تحت 20 عاماً والمقامة في تشيلي، إذ يلتقي منتخب باراغواي بنظيره المنتخب النرويجي عند تمام الساعة الثانية من فجر غدٍ الخميس، وفي ذات التوقيت يواجه اليابان منتخب فرنسا.على ملعب تالكاـ يدخل منتخب باراغواي هذا اللقاء بعد أن حل وصيفاً للمجموعة الثانية إذ حقق فوزاً مثيراً على بنما في الجولة الافتتاحية، قبل أن تتعادل سلبيًا مع كوريا الجنوبية - حيث تلقى نجمها إنسو غونزاليس بطاقة حمراء مباشرة، ما زال موقوفًا بسببها - ثم خسرت أمام أوكرانيا لتختتم بذلك مرحلة المجموعات المتقلبة، وستصطدم باراغواي بمنتخب النرويج، الذي يخوض أول مباراة له في الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 20 سنة، بعدما أنهى دور المجموعات دون أي هزيمة وكاد أن يتصدر مجموعته السادسة، حيث استقبل هدفًا وحيدًا فقط طوال مشواره، ويبرز في بارغواي قائده لوكاس كوينتانا وركيزته الدفاعية الصلبة، خاض جميع دقائق الدور الأول، وقدم أداءً مميزًا خصوصًا في مواجهة كوريا الجنوبية التي انتهت بالتعادل السلبي، فيما يبرز في منتخب النرويج لاعبه راسموس هولتن ويتمتع بصلابته الدفاعية مع زملائه إذ لم تستقبل شباكهم سوى هدف وحيد، كما سجل هدف الفوز أمام نيجيريا من علامة الجزاء.وعلى ملعب سانتياغو، تتجه الأنظار نحو القمة المنتظرة والتي تجمع منتخب اليابان الذي تمكن من تجاوز مرحلة المجموعات بسجل مثالي دون أن تهتز شباكه، مما جعله يدخل الأدوار الإقصائية كأحد أبرز المرشحين للقب، أما منتخب فرنسا فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن تعرض لعثرة وحيدة في الدور الأول بالخسارة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه عاد بتحقيق فوز صعب على جنوب أفريقيا إلى جانب انتصار ساحق على كاليدونيا الجديدة، ويبرز في المنتخب الفرنسي نجمه لوكاس ميشال والذي سجل هدف الفوز المتأخر ضد جنوب أفريقيا، قبل أن يحرز ثنائية في مرمى كاليدونيا الجديدة، لينهي مرحلة المجموعات كأحد أبرز المرشحين للفوز بلقب الهداف، فيما يبرز في المنتخب الياباني قائده ريون إيشيهارا والذي كان لاعبًا محوريًا في كلا الجانبين، حيث قدم أداءً دفاعيًا مميزًا وسجل ركلتي جزاء حاسمتين خلال مرحلة المجموعات.