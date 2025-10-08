ميسي لجوردي ألبا: سأفتقد تمريراتك

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى زميله وصديقه جوردي ألبا، عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم نهائياً مع نهاية الدوري الأمريكي. وجاءت رسالة ميسي بعد ساعات قليلة من إعلان ألبا قراره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث كتب ميسي تعليقاً على المنشور عبّر فيه عن مشاعره تجاه أحد أقرب زملائه على مدار مسيرته، وعلق ليونيل ميسي على اعتزال زميله جوردي ألبا قائلاً: «جوردي ألبا الذي زامل ليونيل ميسي في برشلونة وكذلك إنتر ميامي، أعلن اعتزاله بعد عامين من الانضمام للنادي الأمريكي». واختتم: «لا أصدق عدد التمريرات التي منحتني إياها خلال كل هذه السنوات، من سيقدم لي تلك التمريرات الآن».