حجز منتخب إسبانيا مقعده في ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025، بعد فوزه على نظيره الأوكراني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إلياس فيغيروا براندر بمدينة فالبارايسو.سجل بابلو غارسيا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24، مواصلاً تألقه في البطولة ومؤكداً مكانته كأحد أبرز نجومها.وجاء الهدف بعد ركنية قصيرة بينه وبين يان فيرجيلي، ليتوغل غارسيا داخل منطقة الجزاء ويتلقى تمريرة من رودريغو ميندوزا، قبل أن يرفع الكرة بلمسة أنيقة فوق الحارس الأوكراني فلاديسلاف كرابيبستوف.وكاد ماتفي بونومارينكو يعيد أوكرانيا إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول، غير أن رأسيته مرت بجانب القائم.وفي الشوط الثاني، استحوذ الأوكرانيون على الكرة دون فعالية هجومية تُذكر، فيما كانت أخطر محاولاتهم عبر ياروسلاف كارامان الذي علت تسديدته العارضة بقليل، وكاد المنتخب الإسباني يضاعف النتيجة في الوقت بدل الضائع إلا أن خروج الحارس الأوكراني فلاديسلاف من مكانه في الوقت المناسب حال دون ذلك، لينتهي اللقاء بفوز إسبانيا بهدف دون مقابل، ووضعت هذه الخسارة حداً لسلسلة أوكرانيا الخالية من الهزائم التي دامت 14 مباراة في النهائيات، وهي رابع أطول سلسلة في تاريخ البطولة.وسيلتقي المنتخب الإسباني في الدور القادم مع الفائز من مواجهة كولومبيا وجنوب أفريقيا، المقررة في مدينة تالكا عند تمام الـ10:30 من مساء اليوم (الأربعاء).