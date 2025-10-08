تشهد المجموعة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لقاءات مثيرة يوم الجمعة القادم، بعد أن تبعثرت الأوراق بقرار من الاتحاد الأفريقي الذي قرر خسارة منتخب جنوب أفريقيا من ليسوتو بسبب إشراكه لاعباً موقوفاً.ولا توجد أي فرصة لحسم سباق المجموعة في الجولة التاسعة، بعد أن تصدر منتخب بنين المجموعة برصيد 14 نقطة، متفوقاً على جنوب أفريقيا، صاحب الرصيد نفسه بالمواجهات المباشرة، ويأتي منتخب نيجيريا ثالثاً برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أمام الرابع منتخب رواندا، وبذلك سيكون الحسم في الجولة الأخيرة.ويحلّ منتخب بنين المتصدر ضيفاً ثقيلاً على منتخب رواندا الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لإنعاش حظوظه في التأهل، بينما يلتقي منتخب نيجيريا بمضيفه منتخب ليسوتو في لقاء يصب لمصلحة الضيوف، فيما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا بمضيفه زيمبابوي بحثاً عن استعادة الصدارة وتجديد الآمال بخطف بطاقة التأهل للمونديال.