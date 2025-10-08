بات منتخب الجزائر، متصدر المجموعة السابعة، على مقربة من التأهل لكأس العالم 2026 عندما يواجه الحلقة الأضعف في المجموعة منتخب الصومال الذي يتذيل المجموعة، عند تمام السابعة من مساء الخميس على ملعب «ميلود هدفي» في وهران.ويدخل المنتخب الجزائري هذا اللقاء وهو بحاجة للفوز فقط لحسم بطاقة المجموعة السابعة التي يتصدَّرها بفارق أربع نقاطٍ أمام مطارديه المباشرين منتخبي أوغندا وموزمبيق، ويملك المنتخب الجزائري 19 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادل وخسارة وله من 19 وعليه 7، فيما يدخل منتخب الصومال هذا اللقاء برصيد نقطة واحدة فقط حصدها من تعادل و7 خسائر، دون فوز، وله من الأهداف 3 وعليه 16 ويسعى للظهور بمستوى مشرف بعد أن فقد الأمل في المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال.وسيظهر عدد من الأسماء الجديدة في صفوف «محاربي الصحراء» يأتي أبرزهم حارس مرمى فريق غرناطة الإسباني لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، وظهير فريق هيلاس فيرونا الإيطالي رفيق بلغالي، ومدافع نيس الفرنسي سمير شرقي، وظهير باري الإيطالي مهدي دورفال.وقال زيدان بعد وصوله إلى معسكر المنتخب الجزائري: «نأمل أن نفوز بالمباراة التي ستكون مهمةً بالنسبة لنا من أجل التأهل إلى كأس العالم، ونتمنى أن يكون الشعب الجزائري خلفنا».واستبعد مدرب المنتخب الجزائري السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، مجموعةً من أبرز الأسماء على غرار إسماعيل بن ناصر، وسعيد بن رحمة، وقال: «لا أملك لاعبا لا غنى عنه. في حال وجود لاعبٍ أفضل من الموجودين في التشكيل الأساسي الذي نلعب به، سأعتمد عليه بالتأكيد، ولن أعاند نفسي».وفي المجموعة ذاتها، يلتقي موزمبيق صاحب المركز الثالث (15 نقطة) بصاحب المركز الرابع منتخب غينيا (11 نقطة)، كما يواجه أوغندا وصيف المتصدر (15 نقطة) نظيره بوتسوانا خامس المجموعة (9 نقاط)، ويسعى المنتخبان الموزمبيقي والأوغندي للفوز على أمل تعثر الجزائر.