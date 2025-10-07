يترقب منتخب الرأس الأخضر لتحقيق إنجاز تاريخي عندما يواجه مستضيفه منتخب ليبيا عند تمام الرابعة من عصر غدٍ (الأربعاء) على ملعب طرابلس الدولي ضمن لقاءات الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة، وفي التوقيت ذاته يلتقي منتخب الكاميرون بمضيفه منتخب موريشيوس.يتطلَّع منتخب الرأس الأخضر إلى تأهل تاريخي إذ يحتاج إلى الفوز على مضيفه منتخب ليبيا في بنغازي لضمانه بشكلٍ رسمي، ليعلن رسمياً تأهله لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس العالم.ويتصدر منتخب الرأس الأخضر مجموعته برصيد 19 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادل وخسارة وأحرز هجومه 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 5 أهداف، وفوزه سيؤهله رسمياً للمونديال إذ إن الفارق بينه وبين وصيفه منتخب الكاميرون 4 نقاط، فيما يحتل منتخب ليبيا المركز الثالث برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين وله من الأهداف 9 وعليه 7، ويطمح للفوز لإنعاش آماله بتقليص الفارق النقطي بينه وبين منافسه المتصدر إلى نقطتين ومن ثم خطف بطاقة التأهل.وفي اللقاء الآخر، يلتقي منتخب الكاميرون بمضيفه موريشيوس في لقاء مهم للضيوف، ويحتل الكاميرون المركز الثاني برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 15 وعليه 5، ويطمح للفوز على أمل خسارة الرأس الأخضر من منتخب ليبيا لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، فيما يدخل أصحاب الأرض والجمهور منتخب موريشيوس هذا اللقاء بعد أن فقد فرصة المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال ويطمح للخروج بالفوز أو التعادل على أقل تقدير لعكس صورة إيجابية قبل وداع التصفيات.