أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، تعيين الإيطالي فابيو كانافارو مديراً فنياً للمنتخب الأول، استعداداً لخوض لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء في بيان الاتحاد الأوزبكي: «وقّع اتحاد كرة القدم الأوزبكي عقداً مع فابيو كانافارو، الخبير الكروي المعروف، والمشارك في كأس العالم ثلاث مرات، وبطل نسخة 2006، وأحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم الحديثة».

مُهمة «مونديالية» لبطل العالم

وأضاف البيان: «سيتولى المدرب الإيطالي قيادة المنتخب الوطني استعداداً مونديال 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك».

وسيتولى كانافارو المهمة خلفاً للمدرب تيمور كابادزه، الذي قاد أوزبكستان للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها، في يونيو الماضي.

وكان كانافارو قد خاض تجربة تدريبية مع نادي النصر بين أكتوبر 2015 وفبراير 2016، إلا أن مسيرته مع الفريق لم تدم طويلاً، حيث تمت إقالته بسبب تراجع النتائج.