تحدّدت مواجهات دور ثمن نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً بنهاية دور المجموعات، التي اختتمت فجر اليوم الإثنين، ويُعد منتخب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد بعد خروج منتخبنا الوطني والمنتخب المصري من دور المجموعات، فيما كانت أكبر المفاجآت خروج منتخب البرازيل مبكراً من المونديال، وفيما يلي المواجهات.فرض منتخب اليابان نفسه متصدراً للمجموعة الأولى وسيلاقي منتخب فرنسا الذي تأهل ضمن أفضل ثوالث، فيما يواجه تشيلي البلد المنظم ووصيف المجموعة الأولى نظيره المنتخب المكسيكي وصيف المجموعة الثالثة، وفي مواجهة أوروبية مرتقبة سيلتقي أوكرانيا متصدر المجموعة الثانية منتخب إسبانيا الذي تأهل ضمن أفضل ثوالث.وحل منتخب باراغواي وصيفاً في المجموعة الثانية ليضرب موعداً مع النرويج وصيف المجموعة السادسة، وسيلعب منتخب المغرب متصدر المجموعة الثالثة مع منتخب كوريا الجنوبية الذي تأهل كأفضل ثوالث.منتخب الولايات المتحدة متصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف سيواجه إيطاليا وصيف المجموعة الرابعة، بينما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا وصيف المجموعة الخامسة مع منتخب كولومبيا متصدر المجموعة السادسة، فيما يواجه منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة الرابعة نظيره المنتخب النيجيري الذي تأهل كأفضل ثوالث.