حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على برينتفورد بنتيجة 1/ 0 ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى 250 انتصارا في الدوري بعد 349 مباراة فقط.هدف إيرلينغ هالاند المبكر كان كافيا لحسم المواجهة في غرب لندن اليوم (الأحد) ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للفريق.واحتفل موقع النادي الإنجليزي على الإنترنت بهذا الإنجاز بسرد أرقام وإحصاءات للمدرب غوارديولا الذي أضاف رقما قياسيا جديدا لمسيرته المذهلة، إذ وصل إلى هذا الرقم أسرع بـ55 مباراة من أقرب مدرب منافس له، السير أليكس فيرغسون الذي احتاج إلى 404 مباريات لبلوغ 250 انتصارا، فيما احتاج آرسين فينغر إلى 423 مباراة لتحقيق ذلك.ويمتلك غوارديولا أفضل نسبة انتصارات في تاريخ الدوري الممتاز، إذ بلغت 71.6%، متفوقا على فيرغسون (65.2%) وكونتي (62.9%).ومنذ وصوله إلى مانشستر في 2016، قاد الفريق لتحقيق 6 ألقاب دوري وهيمنة غير مسبوقة محليا.بعد موسمه الأول الذي شهد إعادة بناء، حصد السيتي لقبين متتاليين في 2017/ 2018 و2018/ 2019.ويظل موسم 2017/ 2018 علامة فارقة، بعدما حقق الفريق 32 فوزا من أصل 38 مباراة جامعا 100 نقطة، وهو رقم قياسي في البريميرليغ.وكرر الفريق عدد الانتصارات نفسه (32) في الموسم التالي، ثم حافظ على متوسط 28 فوزا في الموسم خلال حقبة التتويج التاريخي بأربعة ألقاب متتالية بين 2020/ 2021 و2023/ 2024.بهذا التفوق، أصبح غوارديولا ثاني أكثر المدربين تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف فيرغسون فقط، جامعا حتى الآن 18 بطولة كبرى في 9 مواسم كاملة.