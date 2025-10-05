تعرض فريق برشلونة لهزيمة مذلة من مضيفه فريق إشبيلية بنتيجة (4-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان مساء اليوم (الأحد) ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليغا.أحرز أهداف إشبيلية الأربعة كل من: أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء (د: 13)، وإسحاق روميرو (د: 36)، خوسيه أنخيل كارمونا (د: 90)، أكور آدامز (د: 90+6)، فيما جاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق ماركوس راشفورد (د: 45+7).شهد اللقاء سيطرة مبكرة لأصحاب الأرض، وبعد مرور 10 دقائق تعرض لاعب إشبيلية إسحاق روميرو للإعاقة من مدافع برشلونة أراوخو، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لإشبيلية تقدم لها اللاعب أليكسيس سانشيز وسددها بنجاح ليحرز الهدف الأول لإشبيلية (د: 13)، وواصل أصحاب الأرض تألقهم ليرسل فارجاس تمريرة إلى زميله إسحاق روميرو ليسكن الكرة في الشباك البرشلونية هدفاً ثانياً لإشبيلية (د: 36)، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تمكن برشلونة من تقليص الفارق بعد تمريرة ذكية من بيدري لتصل إلى ماركوس راشفورد الذي سيطر على الكرة وسددها قوية لتسكن الشباك كهدف أول لبرشلونة (د: 45+7).وفي الشوط الثاني عاد إشبيلية لمواصلة تألقه وتوهجه، ورغم أن برشلونة كان قريباً من إدراك التعادل بعد أن تحصل على ركلة جزاء إلا أن مهاجمه الأول ليفاندوفسكي أضاعها لتستمر النتيجة بتقدم إشبيلية الذي تمكن من مضاعفتها بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد مجهود فردي من كارمونا الذي انطلق بالكرة في هجمة مرتدة مثالية ليصل للمرمى ويسددها هدفاً ثالثاً لإشبيلية (د: 90)، ومن مرتدة أخرى أحرز إشبيلية الهدف الرابع، إذ مرر إيجيكه كرة أرضية عرضية لزميله أكور ادامز ليسددها في المرمى (د: 90+6)، لينتصر إشبيلية بـ4 أهداف مقابل هدف.وبهذه النتيجة يحقق إشبيلية فوزه الأول على برشلونة في الليغا منذ 10 سنوات، وفوزه الـ4 في الموسم الحالي ليصل إلى 13 نقطة، فيما تلقى برشلونة الخسارة الأولى له وتجمد رصيده عند 19 نقطة في وصافة جدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد الذي استعاد الصدارة بعد فوزه على فياريال بـ3 أهداف لهدف.