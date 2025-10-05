في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم تحت 20 عاماً ودع منتخب البرازيل المونديال من دور المجموعات بعد خسارته من منتخب إسبانيا بهدف دون مقابل، فيما تمكن المكسيك من الفوز على المغرب بذات النتيجة وذلك في ختام دور المجموعات للمجموعة الثالثة.على استاد سانتياغو، عزز منتخب إسبانيا من حظوظه للتأهل كأفضل ثالث بعد فوزه على البرازيل بهدف جاء عن طريق إيكر برافو في اللقاء الذي شهد إهدار البرازيل للعديد من الفرص المحققة، أبرزها كانت للاعب لويغي الذي فشل في استغلال انفراده بالحارس فران غونزاليس، فيما تصدى حارس البرازيل أوتافيو لتسديدة قوية من برافو بقدميه، قبل أن تمر تسديدة بابلو غارسيا بجانب القائم، وفي الشوط الثاني نجح الثنائي الإسباني غارسيا وبرافو في صناعة الفارق، إذ مرّر غارسيا كرة بينية رائعة لقائده، الذي تجاوز أوتافيو ووضع الكرة في الشباك البرازيلية (د: 47)، وحاول المنتخب البرازيلي العودة وسنحت فرصتان للبديل رُوان غابرييل ولكن الحارس الإسباني غونزالي تصدى لها ببراعة.وبهذه النتيجة، يحقق المنتخب الإسباني فوزه الأول ويصل للنقطة الرابعة محتلاً المركز الثالث وبات مؤهلاً لعبور دور المجموعات من ضمن أفضل ثوالث، فيما تلقى المنتخب البرازيلي الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند نقطة واحدة وفي المركز الرابع والأخير ليغادر المونديال من دور المجموعات.وفي اللقاء الآخر، انتصر منتخب المكسيك على متصدر المجموعة المنتخب المغربي بهدف دون مقابل ورغم إن الشوط الأول لم يشهد فرص حقيقية، إلا إن الشوط الثاني بدأ بإثارة كبيرة بعد تسديدة من أوبيد فارغاس داخل منطقة المغرب ارتطمت بيد أنس تاجورت، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها مورا بهدوء إلى هدفه الثالث في هذه البطولة، وكاد المغرب يعود سريعًا، لكن راية الحكم المساعد ألغت هدف يونس البحراوي بداعي التسلل.لتحصد المكسيك الثلاث نقاط وتصل للنقطة الخامسة لتحتل ثاني المجموعة خلف المغرب المتصدر بستة نقاط ليتأهلا سوياً للدور الثاني، وسوف ستواجه المكسيك البلد المضيف تشيلي في دور الـ16، بينما يلتقي المغرب مع أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثانية أو السادسة.