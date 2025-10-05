دافع آرني سلوت مدرب ليفربول، عن نجم الفريق محمد صلاح، بعد الانتقادات التي وُجّهت له على خلفية تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وواصل النجم المصري صيامه التهديفي أمام تشيلسي خلال المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 2-1، أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، ردّ المدرب الهولندي على سؤال حول ما إذا كان الفريق يفتقد اللمسة الحاسمة لصلاح، قائلاً «هذا سؤال مثير للاهتمام، لكن: هل صنع كل هذه الفرص أمام تشيلسي لأنه لم يشارك في منتصف الأسبوع؟ أم أنه أضاع بعض الفرص لأنه افتقد شيئًا من الحدة التي كان سيحصل عليها لو شارك ضد غلطة سراي؟ لن نعرف أبداً».

صلاح في الأماكن التي يحبها.. لكن!

وأضاف: «ما يعجبني هو أننا نجحنا في وضعه في المراكز التي يفضّلها، والتي أرغب أنا أيضًا في رؤيته فيها، لأنه أثبت طوال مسيرته، ومنذ أن توليت تدريب الفريق، أنه قادر على التسجيل عندما يتواجد في تلك المناطق».

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته برسالة دفاع واضحة عن نجم الفريق: «أعتقد أنه سنحت له العديد من الفرص أمام تشيلسي ليفعل ما اعتاد فعله مراراً، لكنه في النهاية بشر، ليس من الواقعي أن يتوقع الجميع أن يُترجم كل فرصة إلى هدف، رغم أننا نشعر أحياناً بذلك، بسبب ما قدمه الموسم الماضي وفي مرات عديدة من قبل».