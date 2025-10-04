مفاوضات سرية منذ 8 أشهر.. هل يعود شبح «السوبر ليغ» عبر دوري الأبطال؟

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يجري مفاوضات سرية منذ ثمانية أشهر مع ممثلي مشروع «السوبر ليغ» للبحث في صيغة جديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا بدءاً من 2027، المقترح يتضمن نظاماً مبتكراً يقسّم الأندية الـ36 المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تلعب فرق النصف الأول في ما بينها، والنصف الثاني في مجموعة منفصلة، مع نظام تأهل تدريجي يضمن توازناً أكبر في المنافسة. كما يشمل المشروع فكرة بث المباريات مجاناً عبر منصة عالمية مدعومة بالإعلانات، أو بشكل مدفوع دون إعلانات.وبحسب التقرير، فإن التفاهم الجديد سيُبقي على اسم البطولة التاريخي «دوري أبطال أوروبا»، في محاولة للجمع بين الإثارة الرياضية والمكاسب الاقتصادية دون إحياء فكرة «السوبر ليغ» المنفصلة.وكانت فترة «السوبر ليغ» قد أُعلنت لأول مرة في أبريل 2021 بمشاركة 12 نادياً من كبار أوروبا؛ ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، أرسنال، توتنهام، يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان، وكان الهدف الرئيسي هو إنشاء بطولة جديدة تحقق عوائد مالية كبيرة للأندية الكبرى في أوروبا، إلا أن الفكرة واجهت غضباً واعتراضاً كبيراً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتضطر 10 أندية من الداعمين للفكرة للانسحاب فوراً، ولم يتبقّ ليدافع عن المشروع سوى ريال مدريد وبرشلونة.